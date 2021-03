Une gardienne de prison et un détenu viennent d’être sanctionnés, voici les raisons

Après avoir eu des rapports sexuels en se filmant dans la prison Ncome à KZN, la gardienne de prison et le détenu viennent d’écoper de lourdes sanctions disciplinaires.

Le mercredi 17 mars, la prison Ncome à KZN a été au centre d’une grande tempête médiatique, après que des images et vidéos d’un garde en plein rapport avec un prisonnier sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Face à ce grand scandale, les autorités de la prison viennent d’annoncer les sanctions qui s’appliqueront aux deux acteurs de ladite vidéo. Singabakho Nxumalo, le porte-parole du département de la justice était face à la presse ce jeudi pour donner des précisions sur cette affaire.

« Nous avons suspendu la gardienne impliquée et nous avons pris des mesures disciplinaires contre le détenu. L’enquête est beaucoup plus large que les deux personnes vues sur la vidéo car, nous devons comprendre s’il s’agit juste d’un incident isolé ou s’il y a plus et s’il y a d’autres acteurs. » a déclaré le porte-parole.

Et d’ajouter : « l’enquête examinera comment les deux personnes ont réussi à marcher jusqu’au bureau et à y accéder, ainsi que l’origine du téléphone portable qui est considéré comme un objet de contrebande en prison. Les téléphones portables ne sont qu’un élément de la longue liste d’objets de contrebande qui ne sont pas autorisés parce qu’ils causent du tort aux gens et sont utilisés pour planifier d’autres crimes », a-t-il indiqué.

Ivoirwebtv

Comments

comments