Une Ghanéenne est expulsée par son homme après 10 ans de vie commune

Elle ne compte pas partir, même si son mari a clairement fait savoir qu’il ne veut plus d’elle. Une Ghanéenne expulsée par son mari a déclaré qu’elle ne partira pas parce que son mari couche avec elle depuis 10 ans.

Dans une vidéo devenue virale, la jeune femme affirme qu’elle n’a nulle part où aller. Elle a également révélé que son mari la trompe avec une autre et que sa tentative de mettre fin à cette relation extraconjugale l’a poussé à jeter ses affaires dehors.

« Il couche avec moi depuis dix bonnes années ; il couche avec moi le matin, l’après-midi et le soir. Et maintenant il me dit de retourner chez ma mère, je ne peux pas partir. Ramène mes affaires dans notre chambre », dit-elle.

