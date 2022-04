Une microfinance de Duékoué présente un déficit “énorme” au niveau de sa santé financière

Duékoué- La Coopérative d’épargne et de crédit (COOPEC) de Duékoué, réunie, samedi 23 avril 2022, en sa 6è assemblée de secteur, dans une salle de l’église catholique de l’Enfant-Jésus, a présenté la situation financière de l’exercice 2021 du secteur qui affiche un déficit « énorme » mais dont le chiffre n’a pas été communiqué à la presse.

Selon le chef d’agence de la COOPEC de Duékoué, Jonas Aka, ce déficit énorme a été engendré “par les prêts non remboursés”. Cependant, il a affiché un grand espoir quant à la redynamisation de la structure pour l’an 2022 avec la «bonne volonté des collaborateurs et des sociétaires.»

Dans le même canevas, le Vice-président de la COOPEC de Duékoué, Bruno Dah, président de séance de l’assemblée, a souligné que “le bilan présenté révèle que les fonds propres ont été dégradés, il est donc négatif”. Il a fait remarquer que «les causes de la dégradation de notre portefeuille émanent de l’insuffisance de l’épargne et de la difficulté de remboursement et recouvrement des crédits.»

La COOPEC du secteur Duékoué comprend les agences de Duékoué, Bangolo, Guiglo, Bloléquin et Touleupleu

Quelque 169 sociétaires sur 150 attendus ont pris part à cette assemblée qui s’est déroulée en quatre séquences à savoir, les situations financières du secteur de Duékoué et de l’agence de Duékoué, qui affiche également un bilan déficitaire, la désignation des représentants à l’assemblée générale ordinaire, et l’approbation du procès-verbal de l’assemblée de secteur.

La cérémonie a pris fin avec la désignation des représentants des différentes catégories socioprofessionnelles pour l’assemblée générale ordinaire du samedi 30 avril 2022 et l’approbation, à l’unanimité, du procès-verbal de l’assemblée de secteur de la COOPEC de Duékoué

