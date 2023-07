Si l’Afrique veut bâtir une solide intégration elle doit être autonome.

Une Union africaine forte et autonome : c’est le souhait du président kényan.

Dimanche, à Nairobi, William Ruto a appelé à réformer cette organisation vieille de 60 ans mais dont l’efficacité est très souvent mise en cause. Si l’Afrique veut bâtir une solide intégration avec notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, elle doit s’autofinancer : le mouvement panafricain a toujours été axé sur la souveraineté et l’action. D’abord et avant tout, la dépendance chronique, même à l’égard de partenaires bien intentionnés, est tout à fait incompatible avec l’aspiration à l’indépendance, à la souveraineté et à l’action. C’est pourquoi je pense que nous devons prendre au sérieux les recommandations qui ont été faites pour faire de notre organisation une organisation autonome et une organisation financée par nous-mêmes.

À la clôture de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l’Union africaine, les responsables des Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux, William Ruto a également réitéré la nécessité d’une réforme de l’architecture financière mondiale alors que le continent fait face à une dette colossale et aux effets du changement climatique.

“Le secrétaire général des Nations unies a lui-même déclaré que notre continent payait jusqu’à huit fois plus que nos frères et sœurs d’ailleurs. Il sera plus juste d’avoir un mécanisme de financement qui traite tout le monde de la même manière”, ajoute-t-il.

Cette rencontre a été précédée de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif, qui s’est tenue les 13 et 14 juillet où il a été question d’examiner et d’approuver le budget financier de l’Union africaine pour 2024, d’évaluer la mise en œuvre de ses décisions et d’adopter de nouvelles décisions sur des questions de fond d’intérêt continental.