Urgent : Le mali achète 4 hélicoptères mi – 171 neufs de combat à la Russie pour mieux combattre les terroristes

Le Mali Pays voisin de la Côte d’Ivoire s’est doté d’une importante quantité d’armes et d’appareils de lutte contre le terrorisme dans son pays. L’information circule depuis hier vendredi 30 septembre 2021.

“Le vendredi 01 Octobre 2021 vers 00h à l’aéroport international Modibo keïta de Bamako notre pays a accueilli quatres (4) hélicoptères de combats acquis dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie. Des hélicoptères payés sur fond propre par notre État à travers le ministère de la défense et des Anciens combattants, et des munitions offertes à notre pays par la Russie.

Après avoir accueilli les hélicoptères et les munitions, le colonel Sadio Camara affirme une coopération militaire fructueuse entre nos deux pays dans cadre de la lutte contre le terrorisme.

Des instructeurs Russes seront au côté de l’armée Malienne dans le cadre de la coopération Ruisso Malienne,” rapporte une source locale.

Sapel MONE

Comments

comments