Urgent Urgent Urgent/Côte d’Ivoire/Injures contre la mère de Drogba: Christian Vabé salue l’arrestation de l’auteur et son complice.

Christian Vabé, un proche du président Laurent Gbagbo, cadre du PPA-CI, et président du groupe de presse Ivoirebusiness, a salué l’arrestation par la police ivoirienne via la plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC), de deux individus en relation avec de graves injures proférées à l’encontre de la mère de la légende du football, Didier Drogba, a appris un journaliste d’Ivoirebusiness.

En effet sur sa page Facebook, il écrit ce jour: “Heureux d’apprendre que le sieur Zougrana Inoussa, qui a insulté la mère de Didier Drogba, ait été arrêté par la police. Une mère c’est sacré car il est écrit dans la bible que “tu honoreras ton père et ta mère “. Excellent jeudi à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse et vous protège.

Président Christian Vabé”.

Pour rappel, le 23 avril 2022 dans le cadre de l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football, une vidéo a montré un individu proférant des injures à l’encontre du candidat Didier Drogba, avec des propos explicites et dégradants à l’encontre de sa mère. Vu la gravité de ces propos, une information judiciaire a été ouverte pour enquête. Les résultats de l’enquête menée par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) assistée par le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN) ont conduit au nommé Zougrana Inoussa.

Interpellé, il a reconnu les faits et avoué avoir envoyé la vidéo à l’un de ses amis nommé DKL.

DKL interpellé à son tour, a reconnu lors de son interrogatoire, être responsable de la divulgation de la vidéo sur les réseaux sociaux. Ils ont tous deux été conduits devant le parquet pour injures aggravées et risquent selon l’article 60 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 5 millions de FCFA à 10millions de FCFA d’amende.

Nous y reviendrons.

Comments

comments