Vaccin contre le Covid-19 : Guy Kalou soupçonne un piège des Occidentaux contre les africains

Des occidentaux envisageraient d’expérimenter en Afrique (noire, sûrement), un vaccin contre la maladie à Coronavirus COVID-19.

Mon questionnement : Est-il scientifiquement correct, d’expérimenter un vaccin contre le COVID-19, hors de l’Italie, de l’Espagne, de la France, des USA, ou de l’Iran ? Ces pays ne sont-ils pas les plus touchés à ce jour, et leurs populations probablement plus exposées au virus ?

Une arme bactériologique devant vraisemblablement alimenter une guerre economico-militaire mondiale de leadership, aurait échappé au contrôle. La bête aurait-elle attaqué avant que ses maîtres ne l’actionnent? Aurait-elle attaqué là où elle ne devait pas ?

Pourquoi le monde est il surpris de la résistance jusque là de l’Afrique (le continent mourroir) face a la bête ? Quelle est cette tactique de guerre qui veut que l’on ne s’attaque pas à l’ennemi là où il fait le plus de ravage ?

Mon appel :

Chers anciens maîtres, désormais semblables,

je constate que la puissance et la brutalité meurtrière du COVID-19, ne vous interpelle pas quant aux changements à venir dans les relations internationales. Nous africains noirs par contre, cette énième crise mondiale vient davantage aiguiser notre réveil. Et nos gouvernants sont/seront de plus en plus contraints de nous suivre.

Alors ne nous pousser pas à accélérer la révolution. Nous la voulons progressive et non agressive. L’Afrique noire ne sera pas (cette fois) votre laboratoire du médecin après la mort. Pour une fois, dans votre histoire, ayez l’honnêteté d’admettre votre échec.

Vacciner chez vous!

Vos concitoyens en ont urgemment besoin!

