VTC: Trois jeunes ivoiriens lancent une nouvelle application de commande de taxi

Abyoro Habib, Yao Emmanuel et Coulibaly Seydou, trois jeunes ivoiriens fondateurs de l’entreprise Habib Emmanuel Seydou (H.E.S) Africa Technology ont officiellement présenté « Le transporteur ». C’est une nouvelle application mobile de commande de véhicule de transport avec chauffeur (Vtc) disponible à Abidjan. La cérémonie de lancement a eu lieu, le jeudi 7 septembre 2023, à Sana Hôtel à Cocody.

A cette occasion, Kouamé Jean Marc, manager de H.E.S Africa Technology a indiqué que « Le transporteur » est une application de mise en relation entre passagers et conducteurs de taxi. Notamment comme le font les applications telles que Yango, Heetch, Uber et autres.

Selon Kouamé Jean Marc, la nouvelle application a pour ambition de se positionner comme une référence en Côte d’Ivoire et vise 1000 véhicules affilée à la plateforme la première année de son existence. Le but, a-t-il dit, est de satisfaire la demande des utilisateurs. Pour y parvenir, le manager a relevé qu’il compte travailler à la formation et l’autonomisation des chauffeurs.

« C’est une application purement ivoirienne qui est conçue par des ivoiriens. Notre première ambition c’est de sécuriser la population. Après la sécurité nous visons des tarifs minimums qui se feront dans le confort » a déclaré Kouamé Jean Marc.

Notons que H.E.S Africa Technology est une société développeur d’application née en 2021