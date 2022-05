Yamoussoukro : le Ministre Souleymane Diarrassouba visite plusieurs chantiers d’infrastructures en cours de réalisation

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a visité plusieurs chantiers d’infrastructures en cours de réalisation à Yamoussoukro. Pour la circonstance, il était accompagné d’une forte délégation d’élus et de cadres, dont le député Ahuili Kouassi Naylor.

Successivement, sa délégation s’est rendue sur le site de la construction du centre de santé intégré du nouveau quartier de Belleville. Il y a constaté avec joie l’évolution du bâtiment principal de cet édifice sanitaire qui présente déjà fière allure avec le crépissage, la charpente et le plafonnage entièrement réalisés. Puis, le cap a été mis sur le chantier de la voie reliant le quartier Dioulakro Grande école à la Sopim.

A ce niveau, les machines étaient à l’ouvrage. Les travaux de mise à niveau battaient leur plein à la grande satisfaction de monsieur le Ministre, qui a estimé que le bitumage de cette voie contribuera à faciliter les déplacements des riverains de ces deux quartiers.

« Grâce au Président Alassane Ouattara, Yamoussoukro avance. Toutes ces infrastructures en rajoutent à l’attractivité de notre cité, soit pour y vivre ou y faire des affaires, compte tenu de sa proximité d’Abidjan et des principales zones de production », s’est exprimé le Ministre Souleymane Diarrassouba à l’étape du chantier de construction du Lycée Mixte de Yamoussoukro.

Cet établissement scolaire du secondaire dont la fin des travaux est prévue en août au plus tard, abritera les élèves des Lycées Mixtes 1 et 2 à partir de l’année scolaire 2022-2023. Sa capacité d’accueil est d’environ 3500 élèves. La délocalisation des lycées mixtes permettra de faire démarrer le chantier de réhabilitation du Lycée scientifique, dont le financement est déjà acquis auprès de l’Agence française de développement (AFD). Les nouvelles routes bitumées et réhabilitées d’Assabou ont également été visitées à la grande joie des riverains.

La dernière étape de la série de visites a été consacrée au stade olympique de Yamoussoukro. Après la présentation faite par le premier responsable de l’édifice sportif, Sidibé Abdoulaye, la délégation ministérielle a parcouru tous les compartiments du stade qui est à un niveau de réalisation de 98%.

« Au nom des populations, je voudrais traduire toute ma gratitude au Président de la République, SEM Alassane Ouattara dont la politique de développement permet à notre cité d’avoir fière allure avec toutes ces nouvelles infrastructures », a indiqué le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME.

Tout en remerciant le Premier Ministre Patrick Achi, le Ministre Souleymane Diarrassouba a rendu hommage à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui avait procédé à la pose de la première pierre du stade olympique de Yamoussoukro, le vendredi 9 octobre 2018. Au terme de la visite, le ministre a annoncé plusieurs autres projets d’infrastructures pour la capitale politique sur les trois prochaines années.

