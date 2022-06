Image d’illustration

Fatigué de réclamer son salaire , l’homme recherché a séduit et détourné la femme de son patron de nationalité chinoise . Le chinois a alerté la police pour enlèvement.

Plus tard, le fugitif lui a envoyé une photo suivi d’un message via WhatsApp afin que ce dernier sache que sa femme se trouvait plutôt dans de bonnes mains et était consentante . Il a tout aussi demandé au patron de rester avec ce qu’il lui devait comme salaires impayés.

