Zimbabwe: emprisonné après s’être liée à deux hommes

Une femme zimbabwéenne, dénommeé Moreblesing Maridza, a été arrêtée et traduite en justice pour avoir épousé un autre homme alors qu’elle était encore légalement mariée.

Selon Sunday News, Moreblesing Maridza (41 ans) a épousé un autre homme après avoir accusé son premier mari de l’avoir délaissée sexuellement au cours des 12 dernières années. Traduite devant un tribunal local pour bigamie pour laquelle elle a plaidé coupable, Maridza a déclaré que son premier mari, M. James Chivandire, était devenu mentalement handicapé et n’était plus capable de s’acquitter de ses tâches de mari, ce qui l’a incitée à épouser l’autre homme.

Premier mari de Moreblesing, Chivandire souffre depuis 2000 de troubles mentaux. En 2012, Maridza a épousé un deuxième mari, David Mhuru, avec qui elle a commencé à vivre après leur mariage. L’affaire n’a été révélée qu’en septembre lorsqu’un agent du bureau du greffier général a constaté que Maridza avait deux certificats de mariage valides.

Moreblesing Maridza a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et d’une amende de 5000 dollars, avec le serment qu’elle ne commette pas une infraction similaire au cours des cinq prochaines années.

beninweb.TV

Comments

comments