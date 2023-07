Agriculture : le Cacao ivoirien primé sur la scène Internationale

L’Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles (AVPA) a procédé, au cours d’une cérémonie, le 11 juillet 2023 à l’ambassade de Côte d’Ivoire en France, à la remise de médailles à des chocolatiers ivoiriens pour leur savoir-faire et la qualité du cacao ivoirien.

« En reconnaissance du cacao Ivoirien et de sa place de choix dans la gastronomie, de l’excellence des maîtres chocolatiers Ivoiriens, maîtres légitimes de la qualité de leurs produits, de la saveur et la qualité des fèves et du chocolat de Côte d’Ivoire, l’Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles (AVPA), a procédé à la remise de médailles pour le cacao d’excellence à l’origine à trois Ivoiriens dont Mme Viviane Kouamé », indique une note d’information parvenue samedi soir à Abidjan.net.

La Côte d’Ivoire, premier producteur Mondial de Cacao, a été magnifiée avec six médailles dont une en Or pour Mme Kouamé Viviane, Maitre Chocolatier de son état.

L’Ambassadeur Aly Touré- Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base et par ailleurs porte-parole des pays producteurs de cacao de l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO), a honoré de sa présence ladite cérémonie aux côtés du Premier Conseiller de l’Ambassade M. Anthelm Prosper Angui, représentant l’Ambassadeur Maurice Kouakou Bandama, Chef de Mission.

L’Ambassadeur Aly Touré a profité de l’occasion pour rendre un hommage appuyé aux artisans chocolatiers de Côte d’Ivoire et invité ses compatriotes à consommer les chocolats Made in Côte d’Ivoire.

En 2016, l’AVPA avait fait déguster 105 cafés, en infusion et/ou à l’expresso et la Côte d’Ivoire a été primée pour son café en provenance de Man et de Yamoussoukro.

« Ces distinctions sont la preuve du succès de la réforme de la filière Café Cacao inspirée par SEM Alassane Ouattara et mise en œuvre par le Conseil Café Cacao », estime la note de la Représentation Permanente de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base.

Le Cacao Ivoirien a au cours des différents salons de Chocolat (2012 à nos jours) été reconnu de bonne qualité et de Cacao d’excellence, la Plate-forme de Partenariat public-Privé du Conseil Café Cacao a été reconnue comme meilleure plateforme à la faveur de la deuxième conférence mondiale sur le Cacao à Amsterdam en 2014, aujourd’hui c’est le cacao Ivoirien qui est primé une fois de plus sur la scène internationale.

“A l’évidence, la réforme de la filière café cacao à travers son programme 2QC (Qualité, Quantité, Croissance) est un véritable succès”, se réjouit la Représentation permanente.

L’AVPA présidé par Monsieur Philippe Juglar est une ONG fondée en 2005, essentiellement composée de producteurs du monde entier. Elle a pour vocation de promouvoir des produits alimentaires remarquables issus des terroirs et d’agriculteurs d’exception.

L’AVPA est très active dans les domaines des huiles végétales et du café. Elle organise des concours internationaux reconnus par les professionnels du monde entier.

AN