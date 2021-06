Daoukro: visite de l’exploitation agricole du président Bédié à Bédiékro

J’ai eu le privilège d’accompagner le Prdt HKB lors de la visite de son exploitation agricole à Daoukro plus précisément à Bédiékro. J’ai eu l’occasion de redécouvrir cette exploitation avec plusieurs spéculations : au niveau végétal: Hévéa, Cacao, Café, palmier à huile,

Au niveau animal: élevage bovin, ovin, caprin, porcin et Aquaculture,

Agroforesterie: Technoa grandis et autres.

C’est un Homme passionné de la terre et humaniste que j’ai découvert au cours de cette randonnée champêtre, plusieurs arrêts pour constater l’effectivité des travaux mais aussi saluer les ouvriers et leur faire des cadeaux.

HKB est très passionné d’agriculture et très attaché à la terre. J’ espère qu’il a été déjà décoré dans l’ordre du mérite agricole.

Par ailleurs je retiens que le Prdt HKB n’est pas seulement un modèle politique, il est aussi le prototype d’exploitant agricole accompli. Tous les ivoiriens doivent s’en inspirer. Inspirons nous des modèles vivants.

Merci Mr le Prdt HKB pour les conseils. Quand je serai grand, je ferai comme vous.

Perle Lola

