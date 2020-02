Détournement de plus de 40 tonnes de cacao à vavoua

Des individus armés ont détourné, mercredi, à huit kilomètres de Vavoua, sur l’axe Vavoua-Daloa, un camion transportant plus de 40 tonnes de cacao appartenant à la coopérative CABAK scoop.

Le président du conseil d’administration de la coopérative CABAK, Ouédraogo Mady, dit avoir été informé vers 10h du détournement du camion plein de cacao qui a quitté l’entrepôt autour de 5 heures du matin.

Rapportant les propos du conducteur, Gourané Kowoman Zakaria, il a expliqué que des individus armés ont mis des troncs d’arbres sur la route, à l’endroit où tout véhicule est obligé de ralentir à cause des nids-de-poule.

Sous la menace de kalachnikovs, ils ont immobilisé le camion et ont obligé l’équipage à descendre. Le conducteur et ses apprentis ont été conduits dans la broussaille, loin de la route et y ont été ligotés. Pendant qu’ils étaient avec leurs bourreaux, le camion a démarré et a disparu avec sa cargaison.

atoo.ci

