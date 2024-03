Filière café-cacao: les producteurs suspendent leur mots d’ordre après la rencontre avec le ministre Adjoumani

La grève projetée par les producteurs de café cacao membres du Synapci et de l’Anaproci pour ce jeudi 28 mars 2024 a été suspendue. La veille mercredi, le ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l’Agriculture, du développement Rural et des productions vivrières a reçu les responsables de ces deux organisations de producteurs de café cacao, à savoir Koné Moussa du Synapci et Kanga Koffi de l’Anaproci ainsi que 3 de leurs collaborateurs.

Selon le service de communication du ministère de l’Agriculture, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani était assisté du DG du Conseil Café-Cacao, Koné Brahima Yves, du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du MEMINADERPV.

Au cours des échanges, les préoccupations soulevées par les responsables de ces organisations ‘’ont reçu une attention toute particulière du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du développement Rural et des Productions Vivrières, qui les a rassurés de l’examen de leurs revendications, à savoir, le prix bord champs et le système de commercialisation, objet de la grève annoncée. Le ministre Adjoumani leur a demandé de lever leur mot d’ordre de grève.

Tout en remerciant le ministre Adjoumani, le porte-parole Koné Moussa a fait savoir que les producteurs s’engagent à suspendre leur mot de grève prévu pour le jeudi 28 mars 2024.

Le ministre d’Etat a par la suite demandé aux producteurs de continuer à faire confiance au Président de la République SEM Alassane Ouattara, défenseur des producteurs ivoiriens. C’est pourquoi, il leur a demandé de lever leur mot d’ordre de grève.