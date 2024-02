FILIÈRE HÉVÉA : L’APROMAC PARTICIPE ACTIVEMENT AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE (SIA) À PARIS

L’évènement se déroule au Parc des expositions de Paris, à la Porte de Versailles, du samedi 24 février au dimanche 3 mars 2024.

Objectifs de cette présence

L’Organisation Interprofessionnelle Agricole (OIA) de la filière hévéa est fièrement représentée sous la bannière du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières (Meminaderpv), dans le cadre de la 60ème édition du SIA Paris.

L’objectif de cette présence remarquée est de mettre en lumière les actions de l’Apromac en faveur d’une hévéaculture durable, respectueuse de l’environnement, compétitive et génératrice de richesses équitablement partagées.

Au cœur de cette démarche, l’Apromac s’engage résolument dans la création d’un label internationalement reconnu pour le caoutchouc naturel produit en Côte d’Ivoire. Cette année, la participation de l’Apromac est axée sur le thème “Point d’étape de la labélisation du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire et sa mise en conformité avec l’European Union Drug Regulating Authorities”.

Deux conférences au menu

Le lundi 26 février 2024, entre 15 h et 17 h, deux conférences animées par le Conseil d’Administration de l’Apromac seront dédiées à l’hévéaculture en Côte d’Ivoire. La première portera sur le “Point d’étape de la labélisation du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire et sa mise en conformité avec l’European Union Drug Regulating Authorities”, tandis que la seconde abordera le thème “Côte d’Ivoire, Terre d’hévéa, terre nourricière”.

Cette participation de l’Apromac au SIA Paris illustre son engagement continu dans le développement et la promotion de la filière hévéa en Côte d’Ivoire

La délégation de l’Apromac, dirigée par le Président du Conseil d’Administration, Charles-Emmanuel Yacé, comprend une vingtaine de membres, dont les vice-Présidents Koblavi-Dibi Michel, Sanogo Lamine et Dally Jules, ainsi que les Administrateurs Soumahoro Bouaké, Camara Issouf, Agkpo Jean-Luc, Assandi Justin et Kouakou Moïse.

Il convient de souligner que l’Apromac est constituée de deux collèges : le Collège des producteurs, représenté par la Fédération des Organisations Professionnelles Agricoles de Producteurs de la Filière Hévéa en Côte d’Ivoire (FPH-CI) et des producteurs individuels, qui bénéficient d’une représentation de 60% dans les organes de décision ; et le Collège des Transformateurs, représenté par l’Association des Usiniers Producteurs de Caoutchouc Naturel (AUPCN), avec une représentation de 40% dans les organes de décision.

Plus de 1 100 exposants, provenant des cinq continents, sont attendus au SIA de Paris pour l’édition 2024 et seront répartis dans quatre pavillons au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. L’Apromac, créée en octobre 1975, est l’Organisation Interprofessionnelle Agricole (OIA) de la Filière Hévéa, depuis le 26 février 2020, par décret N°2020-276.