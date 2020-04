Lutte contre la propagation de la COVID-19 en Côte d’Ivoire: ORABANK et EBOMAF déposent la somme de 150 millions de FCFA sur la table

La structure bancaire ORABANK et l’Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils (EBOMAF), spécialisée dans le BTP, ont répondu à l’élan de solidarité lancé par le Gouvernement dans la lutte contre la maladie à Coronavirus. Elles ont, en effet, décaissé respectivement 50 millions et 100 millions de FCFA. Les chèques ont été réceptionnés le vendredi 17 avril 2020 par le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, à son Cabinet sis à l’immeuble Sciam au Plateau.

Justifiant la remise du don de 50 millions de FCFA, le Directeur général d’ORABANK Côte d’Ivoire, Diabaté Losseni, a indiqué qu’il était important pour sa structure de s’inscrire dans l’élan de solidarité visant à combattre la pandémie du Coronavirus.

« Orabank Côte d’Ivoire ne reste pas en marge de tout ce que les autres font. Nous avons donc décidé de passer voir le ministre de l’Economie et des Finances aujourd’hui pour lui remettre un don de 50 millions de FCFA pour la lutte contre le Coronavirus », a déclaré le Directeur général d’ORABANK.

M. Diabaté Losseni a également rappelé que sa banque a déjà fait un don en matériels d’une valeur de 7 millions de FCFA au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. En outre, a-t-il poursuivi, ORABANK a décidé d’accorder de façon exceptionnelle des facilités d’emprunt à ceux qui sont « sur le champ de guerre » contre le Coronavirus, à savoir les médecins et les forces de l’ordre. « Nous avons ouvert une enveloppe de 4 milliards de FCFA de prêts en faveur de ces deux corps de métier, avec un taux préférentiel de 5% sur une durée de 12 à 24 mois », a précisé M. Diabaté Losseni. Non sans annoncer que sa structure participera à un don groupé dans le cadre de l’Association professionnelle des banques.

A la suite d’ORABANK, le chèque de 100 millions de FCFA d’EBOMAF, a été réceptionné par le ministre Adama Coulibaly des mains du responsable administratif de cette entreprise, Sawadogo Abdoulaye, représentant son Président directeur général, Mahamadou Bonkoungou. Selon lui, il s’agit de témoigner à travers ce don qu’EBOMAF est une entreprise citoyenne qui n’hésite pas à apporter sa contribution aux actions sociales et humanitaires. « EBOMAF n’est pas à sa première action sociale et humanitaire. C’est un leitmotiv pour son PDG », a-t-il relevé.

Tout en remerciant ORABANK et EBOMAF au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Adama Coulibaly a souligné que la Côte d’Ivoire enregistre de plus en plus de donateurs. Ces donateurs, a-t-il précisé, sont des entreprises mais également des personnes physiques.

« C’est une traduction de la solidarité des uns et des autres par rapport à ce qui est en train d’être fait », s’est félicité le ministre de l’Economie et des Finances.

Il a saisi l’occasion pour informer que sur instruction du Premier ministre, la liste de tous les donateurs dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, sera publiée très prochainement.

Le ministre Adama Coulibaly a, enfin, invité à nouveau les populations à véritablement respecter les mesures qui ont été prises par le Gouvernement. « La sortie de la crise dépend du respect strict des mesures qui ont été annoncées », a-t-il assuré.

A.N

