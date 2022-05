Niger: bientôt le Lancement du Programme des Pôles agro-industriels

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a présidé ce mercredi matin 25 mai 2022, au Palais de la Présidence, une réunion de haut niveau sur le Programme pôle agro-industriel, en présence notamment du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Ouhoumoudou Mahamadou et des Ministres concernés.

L’objectif de la réunion était de faire le point sur le lancement bientôt du programme des pôles agro-industriels intégrés en créant un parc agro-industriel dans chaque région pour la transformation et la commercialisation des produits issus des chaînes de valeurs retenues. L’objectif étant la modernisation du monde rural et la transformation structurelle de notre agriculture.

Pour rappel, Le programme de campagne Renaissance act III, sur la base duquel le Président Bazoum a été élu, a prévu un programme d’industrialisation, dénommé “Une région, Une industrie”, en fonction des avantages comparatifs propres à chacune des régions.

