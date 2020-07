Quand Ouattara disait : ” En réalité, certains savent que ma décision de ne plus me présenter aux élections présidentielles, je l’ai prise depuis 2ans”

Suite à sa déclaration officielle de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 lors de la session extraordinaire du parlement ivoirien à Yamoussoukro, le Président Alassane Ouattara a longuement exprimé la raison de sa non-candidature le 12 mars dernier , au cours du conseil politique du RHDP. Nous avons retranscrit pour vous les propos de S.E Alassane Ouattara.

Le président Allassane Ouattara « Qu’on prenne pitié de moi en me laissant partir. Afin que je puisse consacrer du temps à moi-même, à mes enfants et mes petits-enfants. »

‘’ En réalité, certains savent que ma décision de ne plus me presenter aux élections présidentielles, je l’ai prise depuis 2ans .

En redigeant la nouvelle Constitution, mon frère et ami Ouraga Obou me disait : `’Mais Président, la Constitution dans sa configuration actuelle vous donne encore la possibilité de vous représenter pour deux mandats`’. J”ai répondu ” Non, je ne veux pas faire 4 mandats”. Je ne veux pas me retrouver président á 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c’est que les charges d’un président, ils ne chercheraient pas eux-mêmes à être président á partir d’un certain âge. Chaque soir, on m’envoie deux valises de documents (des notes, des signatures , ). Quand je finis de dîner à

20h. Je travaille jusqu’à 23heures. Je me reveille á 4h30 du matin, je travaille jusqu’a 7heures. Á 10 heures je suis au bureau. Qu’on prenne pitié de moi en me laissant partir. Afin que je puisse consacrer du temps à moi-même, à mes enfants et mes petits-enfants. ‘’

Sapel MONE

