Sara 2023 : Patrick Achi présente les performances et la stratégie nationale de développement agricole au monde

Le Premier ministre, Patrick Jérôme Achi, a profité le 29 septembre 2023 de la cérémonie d’ouverture de la 6e édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara 2023) pour revisiter les performances de la Côte d’Ivoire dans le domaine agricole. Le Chef du gouvernement ivoirien a également mis en exergue les actions à mener pour optimiser son rendement, notamment l’amélioration des conditions de vie de nos producteurs, l’investissement dans la recherche et l’innovation agricole et la modernisation accélérée de nos modes de production agricole.

Résumant sur son compte X (Twitter), il a résumé la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qu’il est chargé de réaliser. « Riche de sa terre et des hommes qui la cultivent, la Côte d’Ivoire est fière de son agriculture conquérante portée par la vision présidentielle » qui est de faire du pays une des plus grandes puissances agricoles du monde.