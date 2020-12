Vavoua: voici les avantages de l’agroforesterie. Une ONG explique

Qu’est ce que l’agroforesterie ? Ses avantages expliqués à des exploitants agricoles de cacao de Diafla, à Vavoua, le 19 décembre 2020.

Le représentant l’ONG ClientEarth, Dr Kra Raphaël a expliqué, samedi 19 décembre 2020, les avantages de l’agroforesterie à des exploitants agricoles de cacao de Diafla, à Vavoua.

L’agroforesterie, selon Dr Kra, a d’énormes avantages économiques, car elle permet de régénérer le couvert forestier, améliore la pluviométrie, et freine l’avancée du désert à Vavoua où plus de la moitié du territoire était couvert d’une forêt dense.

En plus, les vergers vieillissants, grâce à cette pratique, renaîtront quand des arbres qui y sont plantés vont les couvrir d’ombrage. Ces arbres plantés, explique le représentant de ClientEarth, vont empêcher les rayons solaires d’atteindre les plants de cacaoyers et le vent qui pourrait faire tomber les plants de cacaoyers.

Dr Kra a rassuré les producteurs de Vavoua qu’ils pourront bénéficier de plants pour l’agroforesterie, révélant qu’une pépinière de plus de 5000 plants est en train d’être réalisée à Vrouo 2 et à Diafla, dans les sous-préfectures de Vavoua et de Séitifla, apprend-on.

L’ONG ClientEarth est le partenaire financier de l’ONG IDEF, initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt.

