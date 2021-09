Nous vous proposons 13 grandes vérités sur le foyer.

Le foyer c’est pour les matures❣️

Le foyer n’est pas pour les enfants,

Le foyer ce n’est pas ce qu’on voit dehors.

Le foyer ce n’est pas bière-poulet-hôtel,

Le foyer c’est le sacrifice,

Le foyer c’est la patience,

Le foyer c’est parfois la privation,

Le foyer c’est parfois des nuits blanches en pleurs,

Le foyer c’est la vision du futur,

Le foyer c’est savoir reconnaitre son tort,

Le foyer c’est savoir pardonner,

Le foyer se bâti il ne se trouve pas,

Le foyer c’est dedans et non dehors,

Le foyer est sacré il ne s’expose pas dehors.

NB / Tous ceux que vous voyez heureux dans leur foyer vivent parfois des difficultés qu’ils arrivent à surmonter au prix de sacrifices et ayant pour fondement le pardon, l’amour et la tolérance.

C’est pourquoi il faut être suffisamment mûr pour s’engager dans un foyer.

