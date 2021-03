Abass ”Je tiens toujours” après 11 ans de mariage

Cela fait 11 ans aujourd’hui que le célèbre comédien ivoirien Abass s’est mis la corde au cou. Il s’est réjoui de ses noces de corail à travers une publication matinale sur sa page Facebook dans laquelle on peut le voir en images avec sa dulcinée :

« 11 ans, je suis fort quand même, je tiens toujours et je suis fan. L’ange vert », a-t-il écrit.

Le comédien, après toutes ces années, montre que son amour pour son épouse monte crescendo. » Je tiens toujours », un aveu de ce que tout ne roulerait pas forcément comme sur des roulettes dans sa vie de couple et qu’il y a des moments difficiles qu’il arrive à surmonter, en synergie avec celle qui partage sa vie. C’est à féliciter quand dans notre société on connaît le nombre étourdissant de divorce qui subvient après le mariage.

Lors de son passage à l’émission Peopl’Emik il y a quelques mois, Abass a révélé qu’il a rencontré sa femme alors qu’il travaillait comme un porteur de bagages dans les marchés. Communément en Côte d’Ivoire ce métier est appelé »Tantie-Bagages ». Il était plus jeune, il se cherchait encore, se battait pour payer son minuscule studio dont le loyer mensuel faisait 7.500 francs. Les clients dont il prenait les bagages le récompensaient avec des jetons et c’est ce qu’il cotisait pour organiser sa vie. Ce qui est remarquable dans l’histoire d’amour d’Abass, c’est que sa femme l’a accepté dans sa pauvreté, sans même savoir qu’il deviendrait le grand comédien qu’il est devenu aujourd’hui. Elle l’a épaulé, et à travers son assistance et ses conseils, ensemble, ils ont pu bâtir leur avenir. Aujourd’hui, mariés depuis 11 ans, ils sont un bel exemple du couple qui part du bas de l’échelle pour gravir des échelons.

De nos jours, les jeunes filles sont toutes penchées vers les hommes nantis, accrochées aux »sugar daddy » comme des » akpanis », refusant catégoriquement les petits gars. Ce qu’elles semblent oublier, c’est que ce sont ces petits gars qu’elles négligent qui finissent par devenir des boss. Ce serait tellement beau de commencer petit et de grandir ensemble ! La chanteuse Bamba Ami Sarah a donné ce conseil à ses sœurs : » fabrique ton boss ! »

