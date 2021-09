Découvrez 4 choses très simples qui vous aiderons à garder vos hommes

Le souhait de toutes les femmes, c’est d’avoir cette capacité de pouvoir maintenir leurs hommes. Mais beaucoup de femmes échouent dans cette optique. Il y’a des femmes qui pensent même que l’excès de jalousie pourraient les aider à garder leurs hommes. Mais c’est complètement faux. Dans cet article, découvrez 4 choses très simples qui pourront vous aider à garder vos hommes.

1- L’attention

On dit que l’homme est l’être le plus fort. Mais au fond, les hommes sont de gros bébés. Ils ont aussi besoin d’attention, d’affection et d’amour. En chaque homme se cache un gros bébé vulnérable. Alors les femmes, vous devez être au petit soin de vos hommes. Vous devez par exemple les masser lorsqu’ils reviennent du travail, leur demander comment était le travail, leur faire de petites surprises par moment etc..

2- Vous devez apprendre à écouter vos hommes

Le plus souvent, ce sont les femmes qui veulent être écoutées pourtant elle ne veulent pas écouter à leur tour. Et bien cheres dames, vous faites une erreur. Apprenez à écouter vos hommes. Par exemple lorsque vous lui demandez comment était sa journée au travail, il est tout heureux et il se mettra à vous raconter absolument tout. Il trouvera en vous une amie en plus d’être sa compagne. Ne soyez pas dure avec eux. Laissez les s’exprimer. Arranger vous pour que vos hommes puissent trouver une aisance en vous parlant. Ainsi il n’y aura aucun secret entre vous.

3- Essayez de vous impliquer dans leurs loisirs

Nous savons tous que les hommes sont des adeptes du sport et des jeux vidéos. Ils peuvent passer des heures à parler de sport où à jouer aux jeux vidéos. Vous devez vous impliquer dans ces loisirs. Apprenez à aimer ce que vos hommes aiment. Poser leurs des questions sur le sport, jouer par moment aux jeux vidéos avec eux, intéressez vous à tout ce qu’ils font. Vous verrez que l’envie d’aller toujours dehors avec des amis leur passera.

4- Affichez toujours votre féminité

Les femmes ont tendance à se délaisser lorsqu’elles ont trouvé leurs âmes sœurs et cela est très dangereux. Vous devez toujours être belles et attrayantes. Lorsque vos hommes reviennent du travail ou d’un voyage, qu’ils ne viennent pas vous trouver en pagne avec des cheveux dérangés non. Ils doivent venir trouver une nouvelle beauté, une nouvelle fleure. Cela ravive la flamme qu’il a pour vous.

