Message alarmant de la femme de Sergio Rico : “Ne me laisse pas seule…”

Alba Silva, la femme de Sergio Rico, a récemment partagé un message sur Instagram adressé à son mari, exprimant son amour et son besoin de lui. Sergio Rico a eu un accident avec un cheval et a été hospitalisé d’urgence à Séville. Alba est à ses côtés et lui envoie tout son soutien. Elle a partagé une photo de leur mariage avec un message disant qu’elle ne peut pas vivre sans lui. Alba a reçu de nombreux messages de soutien de célébrités et d’amis. Elle a également demandé aux médias de respecter la vie privée de sa famille. Sergio et Alba ont une relation forte et partagent leur bonheur sur les réseaux sociaux.