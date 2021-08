Nigéria/ Divorce de célébrités : Anita Okoye met fin à son mariage

Anita Okoye, l’épouse du chanteur nigérian Paul Okoye du défunt groupe de musique Psquare a demandé le divorce après 7 ans de mariage. Dans un document judiciaire, les avocats d’Anita ont conseillé au chanteur de contester les allégations et de déposer une pétition s’il ne se reconnaissait pas dans le contenu.

Anita et Paul, sont amoureux depuis l’université, ils se sont mariés en 2014 lors d’une cérémonie de mariage très flamboyante qui s’est tenue à Port Harcourt. Le couple a trois beaux enfants.

Les détails entourant la dissolution du mariage sont venus de la fuite d’un document juridique officiel de divorce qui citait des différences irréconciliables comme base de la rupture irrémédiable du mariage.

La nouvelle de leur divorce a été un choc énorme pour les deux familles et leurs amis proches.

Une source proche du couple a confirmé que les deux parties opteraient pour un divorce à l’amiable et seraient les meilleurs co-parents dans l’intérêt de leurs enfants.

Une source proche du couple a également déclaré que Paul et Anita ont toujours été de très bons amis et comme tous les couples, ils ont des problèmes depuis un certain temps, mais prévoient de rester en bons termes et de préserver l’amitié qu’ils ont toujours eu depuis leurs années d’étudiants.

Selon les rapports, Paul Okoye est actuellement en tournée, tandis qu’Anita et ses enfants ont déménagé aux États-Unis où elle travaille sur sa maîtrise en tant qu’étudiante diplômée.

Les motifs du divorce ne sont pas révélés car ils sont contenus dans un document scellé.

Okoye, alias Rude Boy, n’a pas encore répondu à la demande de divorce.

La demande de divorce met un terme imminent à l’un des mariages de célébrités les plus admirés du Nigeria.

AFRIKMAG

Comments

comments