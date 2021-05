Pour faire durer votre amour, vous ne devez plus commettre ces 6 erreurs

Les 6 erreurs que vous faites souvent.

Courir derrière votre partenaire :

L’erreur que les gens font très souvent, c’est de courir après leur partenaire. Plusieurs personnes pensent que pour garder leur partenaire la solution c’est de lui montrer qu’on l’aime de tout son cœur en étant présent dans sa vie à tout moment, chaque minute et chaque seconde. Mais non ! Au fur et à mesure que vous montrez à quelqu’un que vous l’aimez, au fur et à mesure que vous lui courez après, vous devenez une personne acquise. Dès l’instant où vous êtes acquis, votre partenaire ne fera plus d’effort pour vous garder, votre amour sera à sens unique et c’est vous qui aurez des insomnies pendant que votre partenaire dormira tranquillement.

Mettre du temps à répondre aux SMS :

L’une des erreurs les plus courantes que les gens font en couple, c’est de mettre du temps à répondre aux SMS de leur partenaire. On vous envoie un message et vous prenez deux (2) Heures du temps avant de répondre à chaque message. Si vous êtes occupés, pourquoi ne pas envoyer un message pour l’informer ? Un simple message comme ceci : « Je suis occupé(e), je te ferai signe dès que je finis…Bisous ! » et le problème est résolu. Mais quand vous ignorez les messages de votre partenaire cela finira par l’énerver, et il/elle prendra aussi la décision d’ignorer les vôtres.

Croire qu’une femme qui ne demande rien n’a besoin de rien :

Certains hommes ont eu la chance de trouver des femmes qui ne leur demandent rien et ces hommes croient qu’une femme qui ne demande rien n’a besoin de rien. C’est une erreur ! Chaque homme doit savoir que depuis la création du monde, Dieu a ordonné à l’homme de s’occuper de sa femme. De ce fait, même si une femme a un travail et un bon salaire, elle aura toujours besoin que son homme lui fasse des cadeaux, l’invite à diner au restaurant, etc. Mais s’il ne fait rien du tout, elle finira par penser qu’il ne l’aime pas.

Faire confiance aux autres plus que votre partenaire :

Certaines personnes préfèrent faire confiance aux autres de dehors que leur partenaire. On voit des gens qui ont plus confiance en leur pasteur d’église que leur partenaire. Ils ont plus confiance en leurs amis, leurs frères et sœurs que leur partenaire. Votre partenaire est votre intimité, c’est donc la seule personne qui connaitra votre côté le plus obscure. Vous devez lui faire confiance. La confiance est l’une des bases de l’amour, donc si vous êtes incapables de faire confiance à votre partenaire, votre amour n’aura pas de suite.

Rester avec quelqu’un qui ne vous aime pas :

Une autre erreur que les gens font encore, c’est de rester avec une personne qui ne les aime pas. L’amour ne doit pas être à sens unique, l’amour doit être réciproque. Quelqu’un qui ne vous aime pas ne pourra pas vous respecter, vous considérer et vous rester fidèle. On ne se met pas en couple pour être malheureux et supplier quelqu’un de vous aimer. Non non ! L’amour ne se mendie pas. Si on ne t’aime pas, cherche-toi. C’est mieux d’être seul que d’être mal accompagné.

Rester avec quelqu’un qui n’a pas la crainte de Dieu :

L’erreur la plus grave que les gens font, c’est de rester avec une personne qui n’a pas la crainte de Dieu. Si aujourd’hui le monde court à sa perte, si aujourd’hui les gens deviennent de plus en plus méchants, c’est parce que Dieu n’habite plus en eux, ils n’ont plus la crainte de Dieu. Celui ou celle qui ne craint pas Dieu n’aura pas peur de faire le mal aux autres. Raison pour laquelle si vous vous mettez en couple avec les gens de cette espèce, vous allez souffrir énormément. Construire une relation sans Dieu, c’est comme si vous avez construit votre maison sur du sable.

