Quelques secrets pour qu’une femme tombe amoureuse de vous

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les filles ne sont pas si difficiles à comprendre tant que vous êtes assez disposé à essayer de comprendre comment fonctionne leur esprit, surtout si vous voulez gagner leur cœur. Cependant, cela ne signifie pas que les rendre amoureuses est une chose aisée.

Pour commencer, si vous voulez vraiment être remarqué, assurez-vous d’avoir ces qualités à portée de main : votre patience à toute épreuve, un léger soupçon de confiance et surtout, une solide compréhension de la réalité. Si vous avez encore du mal à comprendre ces concepts généraux, examinons ces idées spécifiques sur la façon de rendre une fille amoureuse de vous.

Apprenez à connaître son public ou faites partie de son cercle.

Essayez de faire partie de son monde en faisant un effort pour rencontrer ses amis, mais ne le faites pas simplement parce que vous voulez l’impressionner. Vous devriez également avoir le désir sincère d’être avec les gens de son cercle social, surtout si vous avez les mêmes passe-temps et intérêts.

Cependant, si vous pensez que vous venez de deux mondes différents, ne forcez pas et soyez fidèle à vous-même. Il y a encore d’autres choses que vous pouvez faire pour attirer son attention.

Ne vous souciez pas des premières impressions

Ce n’est pas grave si vous n’avez pas semblé impressionnant la première fois que vous vous êtes rencontrés. Prouvez-lui simplement que vous avez beaucoup plus à offrir. Cependant, méfiez-vous de prétendre être quelque chose que vous n’êtes pas. C’est épuisant de mettre un masque à chaque fois que vous êtes avec elle.

Soyez simplement vous-même, car tout ce qui est sympathique et aimable en vous se révélera simplement sans que vous le forciez à être vu par tout le monde.

Prouvez-lui que vous pouvez être un bon ami.

Les bonnes relations commencent toujours par une bonne amitié. Prouvez-lui que vos intentions sont pures et qu’être dans une relation amoureuse avec elle n’est pas votre seul objectif final, mais d’être là pour elle chaque fois qu’elle a besoin de quelqu’un sur qui compter.

Exprimez, n’essayez pas d’impressionner.

Vous ne jouez pas pour une foule pour obtenir votre ovation debout. Vous essayez de rendre une âme spéciale amoureuse de vous. Ce que vous devez faire, c’est simplement essayer d’exprimer ce que vous ressentez non pas avec des mots mais à travers vos actions.

Respectez son espace et connaissez vos limites.

La chose la plus importante à retenir ici est la suivante : vos sentiments pour elle ne vous donnent pas le droit de la forcer à vous aimer. De même, vous devriez toujours la voir comme une personne digne d’amour et de respect au lieu de la voir comme un objet à posséder.

Faites-lui sentir qu’elle est appréciée.

Faites-lui sentir que son existence compte et que sa présence dans votre vie est un don de Dieu. Appréciez-la pour qui et ce qu’elle est et enfin, faites-lui réaliser à quel point elle est précieuse en tant que personne et en tant que femme.

Soyez un bon auditeur sincère.

Écoutez ses pensées et montrez de l’intérêt pour ses histoires. Soyez à l’écoute et montrez-lui que vous vous souciez de ce qu’elle ressent. C’est aussi une façon de mieux la connaître, de découvrir la vraie personne derrière ce doux sourire, l’âme derrière ces yeux doux.

Laissez votre sens de l’humour gagner son cœur.

Même si vous n’êtes pas si bon dans ce domaine, essayez simplement de faire de votre mieux pour la faire rire. Une autre façon de toucher le cœur d’une fille est de la faire rire aux éclats, de lui rappeler que le monde peut parfois être cruel mais qu’il y a quand même des choses à sourire et à rire.

Soyez le porteur de ces rappels et elle se souviendra sûrement de vous pour cela.

Faites en sorte qu’elle se sente belle à l’intérieur comme à l’extérieur.

Faites-lui sentir qu’elle est la plus belle âme de l’univers.

Rappelez-lui que peu importe à quel point elle pense qu’elle est laide et indésirable, quelqu’un là-bas pense vraiment qu’elle est la personne la plus magnifique et la plus incroyable du monde entier.

Ne lui mentez jamais et ne faites jamais semblant d’être quelqu’un que vous n’êtes pas.

Ne brisez jamais sa confiance en prétendant être quelqu’un que vous n’êtes pas. Être vous-même est un bon moyen de lui montrer que vos intentions sont bonnes et pures. Mensonges, tromperies, prétentions : ce ne sont que quelques-unes des rares choses sur lesquelles vous ne devriez pas compter, surtout si vous voulez que quelqu’un vous aime pour qui vous êtes.

Soyez patient et ne faites rien par désespoir.

Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, comme le dit une phrase célèbre. La patience vous aidera à obtenir les bonnes choses et les bonnes personnes que vous méritez vraiment. Faites simplement votre part et attendez que le seigneur dise oui. Acceptez les refus et comprenez qu’un NON est un NON.

Encore une fois, respectez-la en tant que personne et en tant que femme et apprenez à lire les signes. Les rejets sont parfois nécessaires pour vous conduire vers une nouvelle et meilleure route. Parfois, ce sont des rappels que vous devez encore grandir pour mériter tout ce que vous vouliez avoir.

Respectez son NON et apprenez quand il est temps d’abandonner.

Apprenez à reconnaître les signes si elle vous aime aussi.

D’un autre côté, vous devez être suffisamment observateur pour être en mesure de voir si tout ce qu’elle a fait pour vous est un signe qu’elle vous aime aussi. Attention toutefois à ne pas être délirant et trop «imaginatif».

Ne perdez pas votre chance et aimez-la tous les jours de votre vie.

Une fois que vous obtenez enfin ce OUI tant attendu, célébrez. Cependant, n’oubliez pas que faire durer une relation demande beaucoup de travail et que c’est un processus plus long et plus difficile. Ne perdez pas votre chance et prouvez-lui qu’elle a fait le bon choix.

Tomber amoureux doit être un sentiment pur, authentique et sans effort. Il existe de nombreuses façons d’impressionner une fille, mais seules quelques-unes peuvent vraiment gagner son cœur. Assurez-vous de suivre les conseils qui la feront se sentir appréciée, admirée et surtout respectée.

Enfin, vous devez toujours vous rappeler que votre besoin d’exprimer vos sentiments ne devrait jamais l’emporter sur son droit de choisir comment elle répondra à vos intentions.

Comments

comments