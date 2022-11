Ruth Eze déclare : «Je préfère sortir avec un homme riche et infidèle, parce que…»

Dans une interview avec Punch’s Saturday Beats, l’actrice populaire de Nollywood, Ruth Eze a expliqué pourquoi elle préférerait sortir avec un homme riche et infidèle plutôt qu’un pauvre homme fidèle.«J’opterai confortablement pour un partenaire infidèle, riche, car le pauvre me tromperait également. La façon dont les hommes aiment différentes soupes est la façon dont ils aiment différentes femmes.La vérité est qu’il y a une soupe en particulier qu’un homme aime beaucoup. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne testeront pas d’autres soupes. Si on savait cela, en tant que femme, on connaîtrait la paix.»

Parlant de la chose la plus folle qu’elle ait jamais faite par amour, Ruth Eze a déclaré : «La chose la plus folle que j’ai faite par amour a été de sortir avec un homme fauché.»Elle a cependant exhorté les femmes à ne pas dépendre de l’argent de leur partenaire, car il est bon pour une personne d’être indépendante.

«Les femmes ne devraient pas dépendre des hommes pour l’argent. C’est bien d’être indépendante en tant que femme. Mais ce n’est pas un crime de profiter de l’argent de votre homme», a-t-elle déclaré.

