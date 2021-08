Un couple sans vision commune ne peut subsister

Lorsque mon épouse et moi avons décidé de nous marier, nous étions chacun de nous affairés à une tâche dans la maison de Dieu. Chacun de nous avait une vision de son service, dans un objectif global pour le Seigneur. Et lorsque nous nous sommes mariés, nous avons harmoniser nos deux visions pour en faire qu’UNE, dans le même objectif global pour le Seigneur.

Un couple sans vision commune est un couple qui manque le but même du mariage.

Chaque enfant de Dieu a une vision propre, préparée par avance par le Seigneur. Le couple, c’est donc le mariage de deux visions semblables et complémentaires.



Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? (Amos 3 :3)

Marcher ensemble, l’objectif d’un couple, ne peut se faire sans vision.

Un couple sans vision commune est un couple divisé. Il ne peut subsister.

Que Dieu donne à tous les couples la maturité d’une vision commune, pour sa gloire, au Nom de Jésus-Christ.

Excellent weekend.

Perle Lola

