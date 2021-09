Union : elle raconte la douleur qu’elle a ressentie lorsque son mari Dwayne Wade a eu un bébé avec une autre femme

AbidjanTV.Net vous prose la triste histoire de la belle Gabrielle.

“C’est vrai que nous n’étions pas dans une bonne relation au moment de la conception de cet enfant” .”Mais nous allions beaucoup mieux quand il m’a finalement parlé de la grossesse. Dire que j’étais dévastée, c’est petit”.”Il y a des gens que je ne rencontrerai jamais qui ont été contrariés que je n’ai pas parlé de ce traumatisme auparavant. Je n’ai pas eu de mots, et même après une quantité incalculable de thérapie, je ne suis pas sûre de les avoir maintenant”. Gabrielle a précédemment partagé ses luttes contre l’infertilité, connaissant plusieurs FIV. Et aussi eu “huit ou neuf” fausses couches.Dans l’article de Time, elle se souvient avoir envisagé de prendre le médicament Lupron pour l’aider à concevoir, malgré des effets secondaires intenses qui, selon elle, pourraient inclure une ménopause précoce et des os fragiles. Elle l’aurait fait jusqu’à ce que Wade lui dise “Tu en as assez fait. “”Je n’ai pas reçu cela comme une préoccupation a l’époque”.”Cela ressemblait à un constat d’echec. Parce qu’a ce moment-là, j’aurais vendu mon âme pour sortir du cycle sans fin de la perte. Quel était le taux en vigueur pour les âmes ? Que valait la mienne, de toute façon ? L’expérience de Dwayne ayant un bébé si facilement, alors que j’étais incapable de laisser mon âme m’a n’ont seulement brisée en morceaux, mais brisée en une fine poussière dispersée dans le vent.””De toute évidence, mes sentiments ne provenaient pas d’un endroit sain. Une grande partie de ce qui a rendu la décision difficile était que si je ne me soumettais pas a une maternité de substitution, alors j’étais convaincue que je devais laisser Dwayne partir. Même s’il ne voulait pas, je devais le laisser trouver quelqu’un qui pourrait lui donner ce qu’il voulait. “

