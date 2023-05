Voici ce que mon ex-femme m’a fait lors d’une dispute féroce

Le chanteur nigérian Lekan Osifeso a raconté dans le podcast On The Radar son expérience avec son ex-femme. Elle a révélé que son ex l’avait poignardé avec une fourchette et lui avait fracassé la tête avec une bouilloire lors d’une altercation féroce.

Il a dit qu’il essayait de faire fonctionner leur relation, mais la tension s’est intensifiée entre lui et son ex, ce qui a conduit à une altercation physique. «C’était comme une période vraiment difficile dans notre relation et les choses devenaient tout simplement incontrôlables. C’était devenu vraiment toxique pour nous deux. Mais nous essayions de faire en sorte que la relation fonctionne».

Il poursuit : «un jour, nous nous sommes disputés. Il a chauffé et j’ai essayé de quitter la pièce, puis elle a dit, je ne vais pas quitter la pièce. Elle ferma la porte et rangea les clés. Et j’essayais de sortir à mon tour. Non, je la vois verrouiller la porte et j’ai essayé de l’attraper. Je l’ai tenu par derrière pour lui dire ‘arrête, arrête’ !»

«Ensuite, elle m’a poignardé sur la poitrine. J’essayais de traiter le choc, puis elle a essayé de me poignarder à nouveau et je l’ai bloqué avec ma main. Le même jour, ma tête a été brisée avec une bouilloire. Elle m’a fracassé la tête avec une bouilloire après m’avoir poignardé. Je ne pouvais pas partir parce qu’elle a verrouillé les portes et jeté les clés», a-t-il raconté.