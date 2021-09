La courte Biographie de Martin Luther King (Pasteur noir américain, leader anti-ségrégationniste 1929 – 1968 )

Biographie de Martin Luther King

Martin Luther King junior, né à Atlanta, est originaire d’une famille de pasteurs et bénéficie d’un milieu social plutôt favorable. En 1954 il devient pasteur baptiste et exerce à Montgomery, dans l’Alabama. En 1955, il prend la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks arrêtée par la police pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, et lance un appel au boycott de la compagnie de bus de la ville. Malgré les intimidations, le boycott durera un an jusqu’à ce que la Cour Suprême donne tort à la compagnie de bus.

L’impact médiatique de cette victoire amène Martin Luther King à fonder le SCLC (conférence des leaders chrétiens du sud) avec d’autres personnalités noires et à en devenir le président. Partisan de la non-violence, il décide d’étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à l’ensemble des Etats-Unis.

Inspiré par Henri-David Thoreau (1817-1862), auteur de “La désobéissance civique”, et admirateur de Gandhi (1869-1948), Martin Luther King effectue en 1959 un voyage en Inde pour approfondir sa connaissance du Satyagraha, les principes de Gandhi.

En 1963, il est à la tête de grandes campagnes pour les droits civiques, le droit de vote des Noirs, la fin de la ségrégation, une meilleure éducation. Il est arrêté à plusieurs reprises. Dans son discours du 28 août 1963, “I have a dream”, devant 250000 personnes, il lance un appel pour un pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la justice et la paix. La violence des forces de l’ordre et le harcèlement des ségrégationnistes face aux luttes pacifiques engendrent une vague de sympathie au sein de l’opinion publique pour le mouvement des droits civiques.

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix dont il est le plus jeune lauréat. La plupart des droits pour lesquels il milite sont votés comme lois avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965.

Après ses succès dans le sud des Etats-Unis, Martin Luther King s’installe à Chicago en 1966 et cherche à étendre le mouvement dans le nord du pays. Les manifestations qu’il organise à Chicago suscitent une réaction encore plus violente que dans le sud.

En 1967, il se déclare contre la guerre au Vietnam, estimant que les Etats-Unis “occupent le pays comme une colonie américaine”. Il s’engage dans la lutte contre la pauvreté et organise la “Campagne des pauvres” pour s’attaquer aux problèmes de justice économique.

Martin Luther King meurt assassiné par un ségrégationniste blanc le 4 avril 1968 à Memphis alors qu’il soutenait une grève d’éboueurs.

Citaions

“Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher.”

Martin Luther King – 1929-1968 – Wall Street Journal, 13 novembre 1962

“Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier.”

Martin Luther King – 1929-1968 – Lettre, 1963

“Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.”

Martin Luther King – 1929-1968 – Discours à Detroit, 23 juin 1963

“La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui guérit.”

Martin Luther King – 1929-1968 – Why we can’t wait, 1864

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.”

Martin Luther King – 1929-1968 – Discours, 31 Mars 1968

“Les barricades sont les voix de ceux qu’on n’entend pas.”

Martin Luther King – 1929-1968

“Depuis que je suis en Inde, je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance non-violente est l’arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans leur lutte pour la justice et la dignité humaine.”

Martin Luther King – 1929-1968

“Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants; c’est l’indifférence des bons.”

Martin Luther King – 1929-1968

Sapel MONE

Comments

comments