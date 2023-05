Éducation numérique : Un nouveau bâtiment pour la direction des technologies et des systèmes d’information

La modernisation de l’école ivoirienne est en marche. La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé, le 5 mai à Grand-Bassam, à l’inauguration du nouveau bâtiment de la direction des technologies et des systèmes d’information (Dtsi) de son département ministériel pour une école performante et de qualité.

La construction de cet édifice s’inscrit dans l’ambitieux projet “Éducation Numérique” du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’alphabétisation. Il faut souligner que “la Digitalisation de notre système éducatif figure au nombre des 4 grandes priorités qui se dégagent des recommandations des États généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (Egena)”.

Ce bâtiment de trois niveaux constitue une étape importante du projet d’éducation numérique. Elle marque ainsi l’installation de la direction des technologies et des systèmes d’information dans ses locaux.

D’une capacité d’accueil de 50 agents, le nouveau siège de la Dtsi est composé d’une salle de réunion, de deux salles d’information, d’une cantine et d’une salle pour accueillir les data centers de la phase II du projet.

Cette direction abritera de nombreux services dont les services de renseignement et d’apprentissage à distance, le système de vidéo-surveillance des établissements, le système de vidéo-conférence pour un travail collaboratif renforcé…

Pour Mariatou Koné, ce projet est une preuve de plus que l’éducation de la jeunesse est et demeure la priorité du gouvernement. Elle a souligné que la digitalisation s’impose comme «un passage obligé» pour garantir la performance de l’offre éducative face aux nouveaux défis pédagogiques et de développement du pays.

Mariatou Koné a exhorté ses collaborateurs à utiliser les outils technologiques pour faire baisser la fraude et la tricherie aux examens.

Démarré en 2020, le projet éducation numérique est l’illustration parfaite de la volonté affichée du gouvernement de poursuivre les efforts de digitalisation du système éducatif. D’ailleurs, la digitalisation figure au rang des quatre priorités qui se dégagent de l’Egena, adopté en Conseil des ministres le 3 mai 2023.