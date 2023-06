Contre les djihadistes, le Bénin recrute des civils

Confronté depuis 2021 aux attaques djihadistes, le Bénin a entamé le recrutement de 5.000 Béninois pour renforcer les rangs des forces armées et de la police. Le Bénin n’est d’ailleurs pas le seul pays à recruter des civils pour renforcer son armée.

Ce recrutement vise essentiellement à sécuriser les frontières nord du pays. Les nouvelles recrues vont etre formés pendant six mois par des instructeurs béninois dans les garnisons du Centre et du Nord du pays : Dassa, Djougou, Tanguiéta, Bembéréké et Kandi. Elles viendront compléter le déploiement anti-incursion terroriste composé de plus de 2000 hommes.

L’opération de recrutement se fera en plusieurs étapes et devra obéir à différents critères comme la maîtrise par les candidats d’au moins une des langues parlées aux frontières du Bénin et du Burkina Faso.

Avant le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et la RDC ont suivi cette stratégie avec des succès variables. Davantage d’explications avec Jeannine Ella Abatan, chercheure principale au bureau régional de l’ISS pour l’Afrique de l’Ouest, le bassin du Sahel et le lac Tchad.