Corée du Sud: pas de service militaire pour les jeunes pères de familles nombreuses ?

En Corée du Sud, le président, Yoon Suk-yeol, souhaite des mesures audacieuses face au déclin de la population. Pour inciter les naissances, le gouvernement envisage d’exempter de service militaire les hommes ayant trois enfants avant 30 ans.

Si le président sud-coréens mise sur l’impopularité du service militaire obligatoire, l’offre ne semble pas convaincre les jeunes. La mesure est d’ores et déjà jugée ridicule par une grande partie de la population. La proposition peine à convaincre. Ces deux étudiants viennent de finir leur service et restent perplexes.

« Je ne pense pas que ce soit une idée très intelligente. C’est assez questionnable. Cela ferait des enfants des outils pour éviter le service militaire. Et même si c’est le cas, est-ce que ce serait vraiment pratique ? », dit l’un deux. « Nous devons maintenir notre armée. Je crois que nous avons 600 000 soldats, et nous devons la maintenir à ce niveau, au cas où la guerre devait arriver. Les gens dans la vingtaine ont beaucoup de pression pour avoir des enfants et se marier. Moi, j’irai à l’armée, on y apprend beaucoup de choses », assure un autre.

Les femmes sont les grandes oubliées de la communication du gouvernement. Ces dernières semblent être reléguées à un statut de machines à bébés, comme de nombreux internautes l’ont fait remarquer. « Cela peut être un fardeau pour les femmes parce que cela nous pousse à faire trois enfants. Je pense que la société coréenne est encore sexiste », estime l’une d’elle. Au-delà de cette mesure, le gouvernement continue de réfléchir à différents moyens de contrer le déclin de la population.