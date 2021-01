Côte d’Ivoire: changement du tenue de la police, Youssouf Kouyaté se prononce

Il est constaté de voir désormais les policiers dans une tenue claire et un bonnet. Selon les informations officielles, c’est une instruction du Directeur General de la Police, l’Administrateur de police, Youssouf Kouyaté.

Cette consigne relative au port de la tenue claire assortie du bonnet calot, vise à renforcer le rapprochement la Police et les Populations.

« Dans un souci de renforcer le rapprochement Police et Population, le Directeur Général de la Police Nationale, a instruit à tous les services de Police au port règlementaire de la tenue claire assortie du bonnet de Police (calot) », explique-t-on.

Pour rappel, la Police nationale est un corps de police d’État qui est rattachée au Ministère de l’Intérieur et de la sécurité. Les policiers sont des fonctionnaires publics ivoiriens.

Ses missions sont de lutter contre le trafic de drogue, la grande criminalité et la grande délinquance juvénile, économique et financière, la protection des personnes et des biens et le maintien de l’ordre public.

