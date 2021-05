Côte d’Ivoire: deux gendarmes responsables du décès du jeune F.A radiés

Le commandement supérieur de la gendarmerie à annoncé mercredi 26 mai 2021 la radiation des effectifs de la gendarmerie des deux gendarmes responsables du décès du jeune F.A dans la localité de Gonaté à quelques kilomètre de Daloa.

Le lundi 24 mai dernier, une altercation entre des gendarmes et un groupe de jeunes à Gonaté avait occasionné la mort de F.A. L’affaire avait fait grand bruit et le Général Apalo Touré avait promos se saisir du dossier et donner suite très promptement. C’est chose faite aujourd’hui. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale sur sa page facebook, le Général de Corps d’Armée Alexandre Apalo TOURE, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, avec à ses côtés les autorités administratives et politiques dont le Sous-préfet de ladite localité, a effectué le déplacement au domicile du défunt ce 26 mai 2021, pour présenter les condoléances à la famille et aux populations au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Le Commandant Supérieur a demandé pardon pour l’acte criminel posé par les deux gendarmes avant de faire un don en numéraire pour aider les parents à organiser les obsèques. Il a une fois de plus condamné l’acte posé par les gendarmes et a fait savoir qu’ils subiront la rigueur de la loi et seront radiés des effectifs de la Gendarmerie Nationale.

Bema Aboubacar

