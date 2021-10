Côte d’Ivoire : Le poste de Tiémesson à 22 km de Bangolo attaqué ce matin , 2 morts

Les temps sont mauvais du côté de Duékoué. Très tôt ce matin, aux environs de 04 heures, deux hommes non identifiés et circulant à moto ont ouvert le feu sur un poste de contrôle à Tiémesson, un village de la Sous-Préfecture de Guéhiébly dont il est distant de 09 km. Le bilan est lourd: 02 morts. Le MDL H. S de l’escadron de Gendarmerie de Danané et un agent des Eaux et Forêts ont été tués sur le coup.

C’est ce que nous rapportent plusieurs sources sécuritaires sécuritaires. Nous avons contacté plusieurs responsables de jeunesse et des habitants de la région qui nous ont confirmé l’information.

Sur les circonstances de cette lâche attaque et l’identité de ses auteurs, aucune précision pour l’instant.

Toutes les forces de sécurité et de défense sont en alerte maximale pour débusquer les auteurs.

Actuellement où nous mettons sous presse, toutes les forces de la Gendarmerie nationale de la région sont en alerte maximale. Un ratissage est en cours pour retrouver les auteurs de cette attaque qui vient d’endeuiller deux familles ivoiriennes.

Le poste de contrôle de Tiémesson est situé à 22 km de Bangolo sur l’axe menant à Duékoué. Il était tenu par 04 gendarmes et 1 Eaux et Forêts (le défunt).

Affaire à suivre…

P.R.

