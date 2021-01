Côte d’Ivoire: les critères pour entrer à l’école des militaires ENSOA

Les forces armées sont un corps d’élite. Les garants de la sécurité et de la sûreté de notre nation sont formés à l’ENSOA, l’Ecole Nationale des Sous-Officiers Active. Beaucoup de jeunes gens ambitionnent d’y entrer pour embrasser la carrière de militaire.

Voici selon un article paru sur koaci.com les conditions d’accès à cette prestigieuse école :

Etre de nationalité ivoirienne, être de bonne moralité, être âgé au maximum de 18 à 26 ans, être titulaire d’un BT ou BEP en : Mécanique (générale ou automobile) ; Electronique (générale, automobile, moteur) ; Informatique. Avoir une taille minimum de 1m70 et de 1m65 pour les filles, être physiquement et médicalement apte et ne pas être enceinte jusqu’au terme de la formation (pour les candidates).

Ainsi ces conditions réunies, tout ivoirien peut envisager intégrer cette école et être un digne défenseur du drapeau national. C’est le lieu de féliciter tous ces braves soldats qui nuit et jour bravent les intempéries et autres risques pour notre quiétude et notre sécurité.

