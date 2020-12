Côte d’Ivoire: procès de deux militaires pour escroquerie de plusieurs millions

Deux militaires sont tombés dans les mailles du Tribunal Militaire d’Abidjan. Ils ont été arrêtés suite à la plainte de dame G.S D. et plusieurs autres victimes. Ils sont accusés d’avoir plusieurs millions de FCFA à leurs victimes en en leurs promettant de les faire réussir au concours de l’Ecole des Forces Armées et au cafop.

Le lieutenant G. D. G et l’adjudant-chef A. B. V. ont été arrêtés et conduits à la Maison d’Arrêt Militaire d’Abidjan. De sources judiciaires, les deux militaires ont respectivement escroqué 3.500 000f et 11 millions a leurs victimes en leurs promettant de les faire réussir au concours de l’Ecole des Forces Armées et au cafop. Interpellé et interrogé, ils ont reconnu les faits.

Désormais en jour à la Maison d’Arrêt Militaire d’Abidjan, ils seront jugés au cours d’un procès pour escroquerie. Le Tribunal militaire a profité de l’occasion pour inviter les populations à la vigilance face à ces genres de gendarmes, militaires et policiers indélicats. « Ce sont des menteurs, vendeurs d’illusion qui vous escroquent. Ils n’ont leur place qu’en prison », lit-on dans le communiqué du Tribunal.

ivoirweb.tv

Comments

comments