Côte d’Ivoire: recrutement de 3000 jeunes Ivoiriens dans l’armée

Dans un communiqué rendu public ce lundi 31 mai, le chef d’état-major général des Armées, le Général de corps d’Armée, Lassina Doumbia a annoncé le recrutement de 3000 jeunes ivoiriens dans les effectifs de l’armée régulière. L’objectif de ce recrutement est le rajeunissement des effectifs.

C’est en marge d’une cérémonie d’un cérémonial militaire organisé à la Base navale de Locodjro que le Général de corps d’Armée, Lassina Doumbia a rendu publique cette information. « Je peux vous dire aujourd’hui que 3000 jeunes Ivoiriens vont incessamment rejoindre nos rangs. Ils viendront aider les unités à remplir les missions qui se multiplient et sont de plus en plus variées », a déclaré le Général Doumbia, rappelant que ce contingent intervient après celui de 1000 recrues en 2019.

Dans son message, Lassina Doumbia n’a pas manqué de remercier le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara pour les efforts consentis et sa bienveillance pour le bon fonctionnement de l’armée ivoirienne. Il a de plus remercié le gouvernement qui soutien l’armée à grandir avec de nouvelles performances et perspectives.

Poursuivant, le général a indiqué que les informations relatives aux dates et critères du recrutement seront communiqués plus tard par voie de presse.

Aip

