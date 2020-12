Côte d’Ivoire: RIMO RIMO en procès devant le TMA pour indiscipline

Arrêté puis déféré devant le Commissaire du Gouvernement, le sergent RIMO RIMO poursuivi pour violation de consigne, incitation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline, sera jugé ce vendredi 18 décembre 2020 à 08h30 au siège du Tribunal Militaire d’Abidjan, au cours d’une audience correctionnelle présidée par un Juge civil. Il risque 5 à 10 ans de prison.

Le Commissaire du Gouvernement attire l’attention des militaires et les met en garde contre toute activité subversive et toute velléité déstabilisatrice de nature à troubler l’ordre militaire et à attenter à la nécessaire cohésion dans les Armées.

L’armée a ses règles, ses lois et ses règlements. Soit on se soumet, soit on se démet. c’est à dire si vous êtes d’accord, vous entrez, vous restez et vous respectez les lois et règlements qui régissent l’armée. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces règles, vous n’y entrez pas ou vous quittez l’armée mais vous ne pouvez pas entrer dans l’armée, vous maintenir et violer les lois militaires, ce n’est pas possible. Le code de de la fonction militaire est clair : il est interdit à tout militaire de se prononcer publiquement sur des sujets politiques. En plus, militaires, si vous avez des reproches à faire contre un chef, il existe des procédures à respecter, à suivre pour satisfaire à vos revendications et non les exposer sur les réseaux sociaux par des attitudes foncièrement et violemment outrageantes envers la hiérarchie. Tous ceux qui s’adonneront à cette pratique subiront la rigueur de la loi.

Perle Lola

