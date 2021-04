Côte d’Ivoire: une cérémonie de baptême et de prise d’épaulettes de 133 élèves Commissaires de Police

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a présidé vendredi 16 avril 2021 à l’école nationale de police à Abidjan, la cérémonie de baptême et de prise d’épaulettes de 133 élèves Commissaires de Police de la promotion 2019-2021.

Ces nouveaux commissaires de la 43ème promotion, notamment 11 femmes et 122 hommes parrainés par le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, viennent renforcer l’effectif de la police nationale.

Diomandé Vagondo a rappelé à ses nouveaux promus, les vertus cardinales qui caractérisent le métier de policier, insistant sur la responsabilité et le professionnalisme qu’exige leur nouveau statut. « Le contexte sécuritaire dans lequel vous prenez service est particulièrement difficile. Pour protéger notre société et garantir l’ordre, nous devons faire face à la menace terroriste, à la criminalité urbaine aux trafics de tous genres mobilisant les réseaux internationaux », a-t-il déclaré.

Le ministre de tutelle s’est félicité de l’encadrement opéré par la direction des écoles et centre de formation de l’École de Police d’Abidjan « qui permet ainsi à l’état de Côte d’Ivoire, de renforcer le rapport de confiance qui doit unir les forces de Police et la population ».

Le président de la CEI, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, a invité ses filleuls au travail, à la probité et à la rigueur. « Soyez des modèles de loyauté, de probité et de rigueur en évitant de poser des actes de nature à jeter l’opprobre et l’infamie sur vous-mêmes, sur votre noble corporation et sur vos familles respectives », a-t-il conseillé. Il les a assuré de sa disponibilité à les accompagner dans la réalisation de leur mission.

Des représentations diplomatiques, notamment l’ambassadeur de la République du Nigéria en Côte d’Ivoire, la représentante de l’organisation internationale pour les migrations (OIM), le directeur général de la Police nationale ainsi que des partenaires au développement et les familles des récipiendaires ont pris part à cette cérémonie de promotion des nouveaux commissaires.

