Côte d’Ivoire : Vagondo invite les nouveaux policiers à être des modèles

Diomandé Vagondo a présidé la cérémonie de présentation au drapeau de la 46e promotion de la Police nationale le lundi 6 février 2023. À cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a invité les nouveaux policiers à être des modèles dans l’exercice de leur fonction.Ce sont au total 3 271 nouveaux policiers de la 46e promotion de la Police nationale, dont 43 commissaires, 542 officiers et 2 686 sous-officiers, qui ont été présentés au drapeau le lundi 6 février 2023, après avoir suivi une formation militaire commune de base d’une durée de trois mois, peut-on lire sur le site officiel du gouvernement.

Diomandé Vagondo a adressé un message aux nouveaux policiers. En effet, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité les a exhortés à avoir un comportement nouveau, une conduite responsable et une attitude républicaine. “Dans vos actes, vous devez être des modèles et des agents fidèles à la nation. Vous devez toujours mériter le respect et la confiance des populations”, a conseillé le ministre Vagondo.

Il n’a pas manqué de leur rappeler leurs missions qui consistent à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pour sa part, le général de division Dem Aiy Tem, chef d’état-major de l’armée de terre laissé entendre que la cérémonie de présentation au drapeau “consacre ainsi leur admission dans la grande famille des forces de défense et de sécurité de la Côte d’Ivoire”.

