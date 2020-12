Découvrez le CV de Kessi Kouamé Ange, commissaire du gouvernement

Né le 26 septembre 1961 à ARRAH

ETUDES PRIMAIRES

1968 : Ecole Catholique Garçons d’ARRAH

ETUDES SECONDAIRES :

1974 : Collège Moderne d’ABENGOUROU

1981 : Lycée Technique d’ABIDJAN (Baccalauréat Série B Sciences Economiques)

ETUDES SUPERIEURES ET PROFESSIONNELLES

1984 : Licence Economie Appliquée

1985 : Maitrise « Economie des Entreprises »

1986 : Diplôme d’Etude Approfondie (DEA-Economie Privée, Recherches opérationnelles)

1987 : Diplôme du Cycle Supérieur de l’Ecole d’Administration de la Marine à CHERBOURG (France), Major de promotion

1994/1995 : Diplôme du Cycle Supérieur (Option Magistrature) de l’Ecole Nationale d’Administration ABIDJAN

1996 : Master en Droit Maritime

Juin 2013 : Diplôme de l’Institut de Droit International pour la défense DIILS NEWPORT-ETATS UNIS, Formation avancée en droit international. Droit Humanitaire, Droit International des Operations militaires et Justice militaire Comparée (MLDP/ILOMO) à DILLS, NEWPORT- USA

Juin 2013 : Diplôme de Justice Navale de NEWPORT, RHODES ISLAND, ETATS UNIS

PROMOTIONS MILITAIRES

1987 : Enseigne de Vaisseau 2e classe (Sous-Lieutenant)

1989 : Enseigne de Vaisseau 1ere Classe (Lieutenant)

1994 : Lieutenant de Vaisseau (Capitaine)

2000 : Capitaine de Corvette (Commandant)

2005 : Capitaine de Frégate (Lieutenant-Colonel)

2012 : Capitaine de Vaisseau (Colonel)

2016 : Capitaine de Vaisseau Major (Colonel Major)

2018 : Contre-Amiral (Général de brigade)

DECORATIONS

2001 : Chevalier de l’Ordre du mérite Ivoirien

2004 : Médaille des Forces Armées

2017 : Officier de l’Ordre du mérite

2018 : Officier du mérite Maritime

FELICITATIONS

1999 : Lettre de félicitations écrite de la Gendarmerie Nationale du SENEGAL pour sa brillante participation au séminaire sur la sécurité transfrontalière organisée en Juillet 1999 par le ‘’ DEFENSE INSTITUTE OF INTERNATIONAL LEGAL STUDIES (DILLS NEWPORT USA).

PLUSIEURS SEMINAIRES SUR LA JUSTICE MILITAIRE, LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LE DROIT DE LA GUERRE

1997 : ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)

1998 : FORT LEAVENWORTH (KANSAS, USA)

1999 : DAKAR (SENEGAL)

2001 : RHODES (GRECE)

2006/2007/2008 : SAN REMO (ITALIE)

2008 : WINDHOEK (NAMIBIE)

2009 : RHODES (GRECE) et TUNIS (TUNISIE)

2012 : QUEBEC CITY (CANADA)

2010 : STAGE SUR LES ENQUETES ANTI DETOURNEMENT ET CORRUPTION MONTREAL (CANADA)

2011 : SEMINAIRE DE LA SIDG A RHODES EN GRECE

Février 2014 : SEMINAIRE DE FORMATION DE L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE SUR LA JUSTICE MILITAIRE (ABIDJAN)

Mars 2014 : FORUM INTERNATIONAL SUR LES ENJEUX DU DROIT MILITAIRE EN AFRIQUE ORGANISE PAR US-AFRICOM DU 10 AU 13 MARS 2014 A LILONGWE AU MALAWI

Mars 2018 : CONGRES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE A LISBONNE AU Portugal

Septembre 2018 : CONFERENCIER A LA CONFERENCE REGIONALE SUR L’IMPUNITE, L’ACCES A LA JUSTICE ET LES DROITS DE L’HOMME DANS LE CONTEXTE DES NOUVELLES MENACES A LA PAIX ET A LA SECURITE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AU SAHEL, A NIAMEY (NIGER).

Septembre 2018 : CONFERENCE DU CENTRE D’ETUDE DE DROIT MILITAIRE A BRUGES (BELGIQUE)

Mai 2019 : PANELISTE REPRESENTANT LA COTE D’IVOIRE AU FORUM MONDIAL SUR LA JUSTICE, LA HAYE (PAYS BAS)

Septembre 2019 : PARTICIPANT A LA CONFERENCE DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT MILITAIRE ET DROIT DE LA GUERRE A BRUGES (BELGIQUE)

Depuis 1998 INSTRUCTEUR EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Depuis 2008 MEMBRE DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE

1996/1997 : CHARGE D’ETUDE A L’AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

1997/1999 : JUGE D’INSTRUCTION MILITAIRE

Avril 1999 : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PAR INTERIM

Depuis MARS 2000 COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL MILITAIRE D’ABIDJAN.

IL EST LE PREMIER MAGISTRAT OFFICIER GENERAL EN AFRIQUE ET LE QUATRIEME AU MONDE

ŒUVRES INTELLECTUELLES

AUTEUR DE « TRAITE DE PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE » EN USAGE DANS LES ECOLES DE GENDARMERIE, DE POLICE, DES FORCES ARMEES (EFA).

MEMBRE DU POOL D’EXPERTS DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

MARIÉ, PÈRE DE 05 ENFANTS.

