ENSOA/ Sortie officielle de 427 agents des affaires maritimes et portuaires après leur formation

La place d’armes de l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) a abrité le vendredi 27 août 2021 la cérémonie de sortie officielle de 427 agents des affaires maritimes et portuaires à l’issue de leur formation commune de base d’une durée d’environ deux mois.

Cette cérémonie a été marquée par la présentation au drapeau national à ces 427 agents, dont 23 officiers et 404 sous-officiers, le baptême de leur promotion du nom du colonel Koko Pierre Zacharie Ayra, ex-directeur général des affaires maritimes et portuaires, décédé en octobre 2014, et la remise de leurs épaulettes.

Au moment où ils achèvent leur formation militaire, le commandant de l’ENSOA, le colonel Ouattara Issouf, a exhorté les membres de la 10e promotion sortante des agents des affaires maritimes et portuaires à être des hommes et des femmes de dévouement et de discipline dans tous les actes de leur vie professionnelle et à avoir le culte du drapeau.

Le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Kouassi Julien, a également exhorté ses agents au dévouement. « Chers agents, servir loyalement la patrie et avec dévouement dans la discipline doit être votre raison d’être, votre préoccupation quotidienne », a-t-il exhorté.

Il leur a, en outre, demandé de refléter en permanence le prototype du bon exemple qu’incarnait celui dont leur promotion porte le nom, feu le colonel Koko Pierre Zacharie Ayra.

« Feu le colonel Ayra, c’est l’expression de l’humilité, du respect de la hiérarchie, du sens du devoir, de l’abnégation au travail, du souci du bien-être du collaborateur, du don de soi. Vous avez l’obligation d’honorer sa mémoire par votre exemplarité et par votre travail », a recommandé le patron des affaires maritimes et portuaires.

Pour sa part, le commandant des écoles et centres de formation, le général de brigade Traoré Zana Ahmed, a, au nom du chef d’Etat-Major général des armées, Lassina Doumbia, demandé aux 427 agents des affaires maritimes et portuaires de la promotion sortante d’être des modèles de discipline et de fuir la compromission.

Le général Traoré Zana leur a également demandé de respecter leur engagement à servir la Côte d’Ivoire et de faire de ce serment leur boussole.

Les affaires maritimes et portuaires (police maritime) sont l’administration en charge de définir et de gérer la politique maritime de la Côte d’Ivoire. En marge de ses activités traditionnelles, elles participent à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre et de crise en leur qualité de corps para-militaire faisant partie des forces de sécurité intérieure.

AIP

