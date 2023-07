Israël a mené des frappes aériennes près de Homs, en Syrie

Plusieurs frappes aériennes israéliennes ont atteint dimanche les alentours de la ville de Homs, en Syrie, et auraient fait un mort et quatre blessés. D’après l’armée israélienne, ces bombardements répondaient à des tirs de roquettes.

Israël a mené dimanche 2 juillet des frappes aériennes près de la ville syrienne de Homs, d’après les médias d’État syriens. L’armée israélienne a indiqué par la suite qu’elle répondait à des tirs de roquettes.

“L’ennemi israélien a mené des frappes aériennes depuis le nord-est de Beyrouth, ciblant certains points dans les alentours de la ville de Homs”, a précisé l’agence syrienne SANA en citant une source militaire.

La défense aérienne syrienne a intercepté des missiles dans la campagne au nord de Homs, ville sous contrôle du gouvernement syrien. La source militaire faisait état de pertes “matérielles”, a précisé l’agence.

Un mort et quatre blessés

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une ONG établie au Royaume-Uni et disposant d’un vaste réseau de sources à travers la Syrie, les frappes israéliennes ont ciblé “des sites du Hezbollah et des dépôts de munitions” dans la périphérie nord-est de Homs, tuant un membre des Gardiens de la Révolution islamique, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, et blessant quatre autres.

Israël a également ciblé une base de défense aérienne à Qadmus, dans la province de Tartous, selon l’OSDH.

De son côté, dans une déclaration qui ne fait pas mention de ces frappes – publiée peu après minuit heure locale, dimanche 2 juillet –, l’armée israélienne a relevé “qu’un missile anti-aérien syrien a(vait) été tiré depuis la Syrie vers Israël”.

“Le missile semble avoir explosé dans les airs au-dessus du territoire israélien. Aucune instruction particulière n’a été donnée aux civils en Israël jusque-là”, a-t-elle poursuivi, précisant examiner les détails de l’incident.

Des centaines de frappes aériennes depuis 2011

Quelques heures plus tard, l’armée a déclaré que “des avions de combat (avaient) bombardé une batterie anti-aérienne en Syrie en réponse au tir d’un missile anti-aérien depuis la Syrie vers le territoire israélien plus tôt dans la nuit”. L’armée a ajouté que des avions de combat “ont visé d’autres cibles dans la région.”

Le 14 juin, Israël avait effectué un autre raid aérien dans les environs de Damas, blessant un soldat syrien. Les frappes avaient alors visé “des dépôts d’armes appartenant à des combattants pro-iraniens et ont causé un incendie”, avait indiqué l’OSDH.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël.

Israël commente rarement ces frappes au cas par cas, mais affirme vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.