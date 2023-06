La Marine Royale avorte une opération de trafic de stupéfiants au large de Mehdia

Des unités combattantes de la Marine Royale en patrouille en Atlantique, en collaboration avec les stations radar sur zone, ont avorté lundi une opération de trafic de stupéfiants au large de Mehdia, après avoir effectué une course poursuite en mer d’un Go-Fast, apprend-on de source militaire.

L’opération a permis d’appréhender six trafiquants dont un de nationalité espagnole, et la saisie d’une quantité importante de Chira, s’élevant à plus de 3,5 tonnes, souligne-t-on de même source.

Les délinquants, le matériel et la cargaison saisis, ont été remis à la Gendarmerie Royale de Mehdia, pour les procédures administratives d’usage, selon la même source.