L’African Lion 2023 accueille pour la première fois une délégation de militaires israéliens

Pour la première fois dans l’histoire de l’African Lion, le plus grand exercice interarmées entre les Etats-Unis, le Maroc et les armées africaines et pays observateurs en Afrique, une délégation de militaires israéliens participent avec une délégation de 12 soldats et un commandant du bataillon de reconnaissance Golani.

Pour cette 19ème édition de l’African Lion 2023 organisé au Maroc, ce sont des militaires de 18 pays qui commencent des exercices conjoints dans plusieurs villes du Maroc, et des militaires de 20 autres pays seront observateurs lors de ces exercices.

Inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la zone Sud, Mohammed Berrid, accompagné du commandant général adjoint de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique, le général de brigade Brian Cashman, ont accueilli dès lundi 5 juin les 8.000 militaires participants à ce rendez-vous, grand événements international des militaires.

Pour cette édition qui se déroulera jusqu’au 16 juin, 7 villes marocaines ont été choisies pour accueillir les exercices multilatéraux, à savoir Agadir, Kénitra, Al Mahbès à 70km de Tindouf, Tan Tan, Tiznit, Benguerir et Tifnit.

Et pour la première fois, Israël est présent aux manoeuvres militaires, notamment à travers sa brigade Golani, une unité d’infanterie d’élite de l’armée israélienne.

L’armée israélienne a annoncé que tout le long de ces exercices, les soldats israéliens participant se concentreront sur l’entraînement dans diverses situations de combat qui combinent guérilla urbaine et guerre souterraine.

De son côté, l’Etat-major général des Forces armées royales marocaines (FAR), a indiqué que les manœuvres militaires comprendront divers exercices dont des « tactiques terrestres, maritimes, aériens et interarmées, de jour et de nuit, un exercice interarmées pour les forces spéciales, des opérations aéroportées, un hôpital militaire de campagne qui fournit des services médico-chirurgicaux au profit de la population, et des exercices de lutte contre les armes de destruction massive ».

Par ailleurs, entraînement conjoint pour toutes les armées participantes devrait avoir lieu à la fin des deux semaines.

L’année dernière, deux officiers israéliens du Tsahal et un haut fonctionnaire du ministère israélien de la Défense avaient rejoint les exercices d’African Lion. L’annonce a été rendue publique par le ministère israélien de la Défense à la fin des exercices.

Le fonctionnaire du ministère de la Défense était le chef de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord et qui sert également d’attaché du ministère de la Défense au Maroc, avait indiqué à l’époque le site Times Of Israel.

La participation d’Israël aux exercices organisés par l’Africom et les Forces armées royales marocaines continue marquer le renforcement des relations sécuritaires entre les deux pays.

Les deux pays ont déjà scellé une alliance dans le domaine sécuritaires en novembre 2021 à la suite d’une visite au Maroc, du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.